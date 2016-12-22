Власти Москвы утвердили дату «Велоночи» после отказа согласовать акцию

Маршрут московской «Велоночи» согласован, мероприятие состоится в ночь с 1 на 2 сентября, сообщили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Итоговой маршрут имеет протяженность 23 км и разработан ЦОДД совместно с организаторами «Велоночи» и управлением столичного ГИБДД. Участники проедут от Парка Горького до парка «Сокольники» по Садовому кольцу, а также улицам Коровий Вал, Люсиновская, Большая Серпуховская; по Николоямской, Андроньевской, Красноказарменной набережным и другим улицам. Старт движения колонны «Велоночи» заявлен на 00:15 2 сентября.

Первоначально пробег должен был состояться 18 августа, но за день до этого власти Москвы отказались согласовать «Велоночь». В рамках проекта организаторы планировали провести экскурсии, связанные с футбольными клубами столицы.

Тогда в пресс-службе департамента транспорта Москвы пояснили РБК, что при проведении мероприятия по заявленному маршруту около 30 тыс. москвичей столкнулись бы с проблемами с выездом из дворов. Как рассказал тогда основатель проекта Сергей Никитин, за 40 дней в рамках совещаний в департаменте транспорта Москвы им ни разу «не высказали ни одной претензии ни по поводу даты, ни по поводу маршрута».​

Позже, 22 августа ЦОДД и организаторы официально выбрали новый маршрут «Велоночи» в Москве, которые предоставили на итоговое согласование в ГИБДД.