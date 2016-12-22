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Власти Москвы предложили новый маршрут для «Велоночи»
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Власти Москвы предложили новый маршрут для «Велоночи»
Общество, 16:16
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Власти Москвы предложили новый маршрут для «Велоночи»

ЦОДД и организаторы выбрали новый маршрут проведения акции «Велоночь» в Москве. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения столицы.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД, велоколонна проедет по центральным улицам, протяженность маршрута составит 23 км. Проект будет рассмотрен рабочей группой в департаменте транспорта, а затем городской комиссией по перекрытиям. Впоследствии будет назначена новая согласованная дата.

Московские власти отказались согласовать «Велоночь» в центре
Общество

17 августа власти Москвы не согласовали «Велоночь», в рамках которой организаторы планировали провести экскурсии, связанные с футбольными клубами столицы. В пресс-службе департамента транспорта Москвы пояснили РБК, что если бы мероприятие прошло по заявленному маршруту, то около 30 тыс. москвичей столкнулись бы с проблемами с выездом из дворов. Там также добавили, что для организации проезда велосипедистов по центру Москвы требуется более 600 сотрудников полиции и Росгвардии и 450 единиц коммунальной техники.

Как рассказал телеканалу «Дождь» основатель проекта Сергей Никитин, в течение 40 дней, пока организаторы приходили на совещания в департамент, им не высказали ни одной претензии, поэтому отказ показался «удивительным». Пробег должен был состояться 18 августа.

Теги: Москва , велосипед
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