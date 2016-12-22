Четыре человека погибли при падении автобуса с моста в Финляндии
Общество, 17:25
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Четыре человека погибли при падении автобуса с моста в Финляндии
Пассажирский автобус упал с моста на железнодорожное полотно в Финляндии, погибли четыре человека. Об этом сообщает ESS.
Инцидент произошел днем 24 августа возле города Куопио в провинции Северное Саво. По предварительным данным, падению автобуса предшествовала авария с участием пяти легковых автомобилей.
В автобусе находились 20 человек. Всего в больницу доставили 23 пострадавших. По информации полиции, причиной аварии мог стать отказ тормозов у автобуса. В настоящий момент движение по трассе и железной дороге приостановлено.