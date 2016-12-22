Россиян предупредили о риске привлечь внимание спецслужб у Стоунхенджа

Посольство России в Лондоне предупредило российских туристов, посещающих Стоунхендж и город Солсбери, о риске привлечь внимание британских спецслужб. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

«Им очень нужны «доказательства» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей», — указали в сообщении.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила россиян об опасности посещения Солсбери, так как в городе также действуют британские спецслужбы. По ее словам, российские туристы в Солсбери могут стать «объектом повышенного внимания» со стороны спецслужб Соединенного Королевства.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта в Солсбери. В Лондоне считают, что россиян отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», а за нападением стоит Москва. В России отрицали все обвинения. Юлию Скрипаль выписали из больницы в апреле, ее отца — в мае.