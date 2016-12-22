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МИД рекомендовал россиянам с осторожностью посещать Солсбери
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МИД рекомендовал россиянам с осторожностью посещать Солсбери
Отравление Скрипалей, 18:22
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МИД рекомендовал россиянам с осторожностью посещать Солсбери

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россиянам следует быть осмотрительными при посещении английского Солсбери, так как они могут привлечь внимание британских спецслужб.

«Нельзя исключать того, что российские туристы, посещающие данный район, с большой долей вероятности могут неожиданно для себя оказаться в поле зрения британских спецслужб, стать объектом их повышенного внимания», — сказала Захарова на брифинге, трансляция которого велась на официальной странице Facebook министерства.

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Она также отметила, что рядом расположена химическая лаборатория Портон-Даун — объект Министерства обороны Великобритании, и призвала граждан заранее планировать свои маршруты, запасаясь телефонами российских дипломатических консульских представительств в Великобритании, если они понадобятся.

В начале марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в Солсбери без сознания. В Лондоне заявили, что они были отравлены веществом «Новичок» и обвинили Россию в причастности к этому. В Москве эти обвинения отрицают. Юлию Скрипаль выписали из больницы в апреле, ее отца — в мае.
 

Теги: МИД России , Мария Захарова , Сергей Скрипаль
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