СК начал проверку после смерти заключенного в СИЗО в Петербурге

В Санкт-Петербурге днем 21 августа сотрудниками следственного изолятора № 5 было обнаружено в камере тело заключенного, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
«Были незамедлительно проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Вызвана оперативно-следственная группа. В настоящее время по данному факту назначено проведение служебной проверки», — заявили в пресс-службе.
Пресс-секретарь главка Следственного комитета по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов сообщил РБК, что проводится проверка.
16 августа Следственный комитет начал проверку по факту самоубийства осужденного исправительной колонии № 2 города Рыбинска. Пресс-секретарь Ярославского УФСИН Анна Частухина сообщила, что в тот же день травмировали себя еще двое заключенных. По ее словам, это были действия демонстративно-шантажного характера против администрации колонии.