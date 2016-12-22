СК начал проверку после самоубийства заключенного в колонии Рыбинска

Следователи начали проверку по факту самоубийства осужденного исправительной колонии № 2 города Рыбинска. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Ярославской области.

Отмечается, что тело 33-летнего заключенного было обнаружено 15 августа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщила РБК пресс-секретарь Ярославского УФСИН Анна Частухина, в тот же день еще двое заключенных травмировали себя, им была оказана медпомощь. Частухина назвала их действия «актом демонстративно-шантажного характера». По ее словам, они совершили это «с целью противодействия администрации колонии».

9 августа в Забайкальской колонии № 5, которую УФСИН проверяла из-за сообщений об избиении осужденных, были найдены тела двух заключенных. Отмечается, что следов насильственной смерти обнаружено не было.

Колонию начали проверять после сообщений заключенных об избиениях и пытках электрошокерами. По их словам, сотрудники колонии избили их в ночь на 8 июля, после матча Россия — Хорватия. Осужденные отметили, что сотрудники колонии были в состоянии алкогольного опьянения.