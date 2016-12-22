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Самарский суд арестовал на два месяца начальника колонии за взятку
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Самарский суд арестовал на два месяца начальника колонии за взятку
Общество, 15:22
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Самарский суд арестовал на два месяца начальника колонии за взятку

Самарский районный суд 24 августа заключил под стражу на два месяца начальника исправительной колонии № 3 города Новокуйбышевска Андрея Гурьянова, задержанного с поличным при получении взятки в размере 300 тыс. руб. (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК). Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Заключение продлится до 22 октября. Гурьянов был задержан 22 августа в Самарской области при получении взятки в особо крупном размере за условно-досрочное освобождение от родственников осужденных.

Как сообщил РБК источник в региональном управлении МВД и подтвердил собеседник в центральном аппарате МВД, взятка по требованию Гурьянова передавалась в металлической коробке, которую он успел выбросить в водоем во время погони. Водолазы нашли коробку. При обысках у Гурьянова дома и в рабочем кабинете следователи обнаружили коллекцию холодного оружия, изготовленного заключенными.

Теги: колония , взятка
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