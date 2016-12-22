В Самарской области начальника колонии задержали при получении взятки

В Самарской области при получении взятки в особо крупном размере за условно-досрочное освобождение (УДО) задержали начальника одного из исправительных учреждений. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по региону.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН совместно с УФСБ России по Самарской области 22 августа задержан начальник одного из исправительных учреждений региона при получении взятки в особо крупном размере от родственников осужденных», — сказали в пресс-службе, отметив, что средства предназначались за возможность предоставления права на УДО осужденным, отбывающим наказания в учреждении.

По данному факту проводится проверка.

В ноябре 2017 года экс-начальника исправительной колонии № 6 в Тульской области приговорили к трем годам и трем месяцам тюрьмы за взяточничество. По данным следствия, с апреля по август 2016 года он получал деньги за разрешение заключенным торговать между собой продуктами и пользоваться мобильными телефонами. В общей сумме он получил 168 тыс руб. Кроме того, он получил 100 тыс. руб. за предоставление одному из осужденных привилегий.