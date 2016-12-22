ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,81 67,12 EUR Нал. 79,72 77,85 USD Бирж. 68,27 +1,00 EUR Бирж. 79,15 +1,30 USD ЦБ. 67,62 +0,44 EUR ЦБ. 78,20 +0,85 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6419,60 -29,10 IMOEX 2297,06 +0,23% RTSI 1065,34 -0,63% Brent 74,33 +2,47% DJIA 25791,66 -0,12% Nasdaq 7882,96 +0,30%
В Самарской области начальника колонии задержали при получении взятки
Лента новостей
Forbes назвал имя актера с самыми большими доходами 19:51, Общество В субботу закроют пять станций Солнцевской линии московского метро 19:42, Общество Путин назвал «не чужим человеком» супруга главы МИД Австрии 19:36, Политика В центре Киева заглох и задымился направлявшийся на репетицию парада танк 19:28, Общество Орешкин рассказал об отсутствии планов «сильно менять» прогноз по рублю 19:23, Экономика Reuters узнал о заморозке Credit Suisse активов россиян на $5 млрд 19:12, Финансы Сбербанк решил отказаться от овердрафтных карт 19:11, Финансы Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 19:07, РБК и Сбербанк Солист Aerosmith потребовал от Трампа не использовать песни группы 19:06, Политика Голландский «Гронинген» отказался продать ЦСКА японского футболиста 18:57, Спорт Путин заявил о готовности «конкурировать со всеми» поставщиками газа 18:56, Политика В Самарской области начальника колонии задержали при получении взятки 18:41, Общество Орешкин призвал отказаться от обсуждения плана изъятия сверхдоходов 18:39, Экономика В Киеве выразили опасения из-за возможного непризнания выборов регионами 18:35, Политика В США из-за проблем с гидравлической системой экстренно сел самолет 18:29, Общество Хранить или избавляться: Lisk подорожал на 55% за неделю 18:29, Крипто В Киеве предложили помиловать двух россиян в обмен на украинских военных 18:21, Политика Для Донбасса договорились о новом перемирии 18:14, Политика Путин назвал встречу с Трампом полезной 18:12, Политика Адвокат бывшего юриста Трампа пообещал интересную для Мюллера информацию 18:11, Политика Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 18:08, РБК и Сбербанк «В каршеринге 9 из 10 - нетрезвые»: репортаж с ночного рейда ГИБДД 18:01, Авто Рогозин анонсировал отказ от бумажной документации в «Роскосмосе» 17:59, Политика СК возбудил дело после пролета вертолета под мостом в Петербурге 17:58, Общество Тренды обработки фото в Instagram: советы блогеров и лучшие приложения 17:50, Спецпроект РБК PINK Издатель сообщил о закрытии бумажной версии журнала SNC 17:49, Технологии и медиа Банк России увеличил закупки золота до максимума с начала года 17:48, Финансы Власти Габона завершили поиски пропавшего танкера с россиянами на борту 17:46, Общество
В Самарской области начальника колонии задержали при получении взятки
Общество, 18:41
0
В Самарской области начальника колонии задержали при получении взятки

В Самарской области при получении взятки в особо крупном размере за условно-досрочное освобождение (УДО) задержали начальника одного из исправительных учреждений. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по региону.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН совместно с УФСБ России по Самарской области 22 августа задержан начальник одного из исправительных учреждений региона при получении взятки в особо крупном размере от родственников осужденных», — сказали в пресс-службе, отметив, что средства предназначались за возможность предоставления права на УДО осужденным, отбывающим наказания в учреждении.

По данному факту проводится проверка.

В ноябре 2017 года экс-начальника исправительной колонии № 6 в Тульской области приговорили к трем годам и трем месяцам тюрьмы за взяточничество. По данным следствия, с апреля по август 2016 года он получал деньги за разрешение заключенным торговать между собой продуктами и пользоваться мобильными телефонами. В общей сумме он получил 168 тыс руб. Кроме того, он получил 100 тыс. руб. за предоставление одному из осужденных привилегий.

Теги: взятка , колония , Самарская область
Главное
Reuters узнал о заморозке Credit Suisse активов россиян на $5 млрд Финансы
Материалы по теме
Начальника угрозыска в Балашихе арестовали из-за взятки в $7 тыс. Общество
Экс-главу ФСИН Курганской области задержали по подозрению в коррупции Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter