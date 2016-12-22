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Силуанов рассказал о мерах для сдерживания роста цен на бензин
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Силуанов рассказал о мерах для сдерживания роста цен на бензин
Бизнес, 14:34
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Силуанов рассказал о мерах для сдерживания роста цен на бензин

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече бизнесменов с помощником президента Андреем Белоусовым рассказал о мерах, принятых для сдерживания роста цен на бензин. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Меры приняты, они предусматривают демпфирующие механизмы для регулирования цен на бензин», — сказал он.

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При этом Силуанов не ответил на вопрос, будет ли повышен акциз в 2019 году.

Ранее в августе глава Российского топливного союза Евгений Аркуша попросил администрацию президента принять дополнительные меры по стабилизации рынка бензина в 2019 году. Он опасается, что цены на бензин могут резко вырасти
из-за повышения акциза и НДС. В условиях сдерживания внутренних цен на топливо это грозит убытками для АЗС.

Позднее Илья Джус — представитель вице-премьера Дмитрия Козака заявил, что угроза роста розничных цен на бензин минимальна. «Несмотря на меняющуюся внешнюю макроэкономическую конъюнктуру и выбытие ряда НПЗ на ремонты, угроза давления этих факторов на розничные цены в настоящее время минимальна», — сказал Джус.

Теги: Антон Силуанов , бензин , Цены
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