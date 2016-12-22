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Представитель Козака назвал минимальной угрозу повышения цен на бензин
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Представитель Козака назвал минимальной угрозу повышения цен на бензин
Бизнес, 21:43
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Представитель Козака назвал минимальной угрозу повышения цен на бензин

Вице-премьер России Дмитрий Козак провел совещание, на котором обсуждалась ситуация на топливном рынке, заявил журналистам его представитель Илья Джус. По его словам, угроза роста розничных цен на бензин минимальна, передает корреспондент РБК.

«Несмотря на меняющуюся внешнюю макроэкономическую конъюнктуру и выбытие ряда НПЗ на ремонты, угроза давления этих факторов на розничные цены в настоящее время минимальна», — сказал представитель Козака.

Джус добавил, что на совещании были представлены доклады Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго, по их данным, разница между ценой и себестоимостью топлива на независимых АЗС остается на приемлемом уровне.

Оптовые цены на бензин выросли за неделю на 7% впервые с конца мая
Бизнес

Ранее сообщалось, что за неделю с 10 по 17 августа оптовые цены на бензин увеличились на 7%, это первое подобное повышение с конца мая этого года. Так, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена за тонну бензина АИ-92 поднялась на 6,72%, до 46,137 тыс. руб., а на АИ-95 выросла на 7,4%, до 49,4 тыс. руб.

При этом, по данным на 31 мая, тонна АИ-95 стоила 55,75 тыс. руб., а цена АИ-92 достигала 55,16 тыс. руб. за тонну.

Теги: цены на бензин , Дмитрий Козак
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