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Следственный комитет подтвердил гибель напавшего на полицейских в Москве
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Следственный комитет подтвердил гибель напавшего на полицейских в Москве
Общество, 13:12
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Следственный комитет подтвердил гибель напавшего на полицейских в Москве

Следственный комитет подтвердил РБК гибель мужчины, напавшего на полицейских в Москве.

«31-летний мужчина, напавший с пистолетом на полицейских в Москве, умер в больнице», — сообщили в ведомстве.

Следователи устанавливают мотивы, побудившие гражданина к совершению преступления. Допрашиваются свидетели, проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы.

Ранее о смерти нападавшего со ссылками на источники сообщили ТАСС и «Интерфакс». Тогда же агентство «РИА Новости» сообщило, что мужчина находится в реанимации, его оперируют.

СМИ сообщили о смерти открывшего огонь по полицейским около МИД России
Общество

Нападение произошло 23 августа около 20:00 мск по адресу: Сивцев Вражек, д. 43. Мужчина из неустановленного оружия открыл огонь по сотрудникам полиции столичного полка по охране дипломатических представительств. Один из полицейских был ранен. Ответным огнем нападавшего также ранили.

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по ст. 317 УК по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Теги: Следственный комитет , Москва , нападение на полицейских
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