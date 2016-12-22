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Посольство сообщило о взрывчатке на задержанном в ЮАР судне
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Посольство сообщило о взрывчатке на задержанном в ЮАР судне
Общество, 12:29
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Посольство сообщило о взрывчатке на задержанном в ЮАР судне

Российский сухогруз «Лада» был задержан в ЮАР из-за отсутствия документов, необходимых на перевозимый им груз — промышленную взрывчатку. Об этом заявил пресс-атташе посольства России в Южно-Африканской Республике Александр Куляев, сообщает ТАСС.

«Судну предписано оставаться в порту Порт-Элизабета до выяснения обстоятельств. По имеющейся у нас информации, на борту они перевозили промышленную взрывчатку, на которую не было оформлено соответствующих документов», — сказал Куляев.

Он добавил, что владелец судна, петербургская компания «Трансфлот» занимается оформлением нужных бумаг.

Владелец сухогруза «Лада» опроверг его арест в ЮАР
Общество

Как рассказал агентству представитель компании-судовладельца, с командой судна все в порядке. «Они стоят в девяти милях от берега — это приблизительно 16 км по воде. <…> Они стоят на якоре», — заявил он.

Ранее представитель компании-судовладельца опроверг арест сухогруза. «Никакой полиции, никаких арестов не было. Капитан не может не знать об аресте. Такового нет. Это фейковая новость из Твиттера», — заявил он, отметив, что власти ЮАР разрешили судну причалить в порту.

23 августа южноафриканский портал News 24 со ссылкой на компанию-оператора портов Transnet National Ports Authority сообщил, что российский сухогруз «Лада» арестован в Порт-Элизабет за перевозку в Нигерию «опасного груза». Сообщалось, что «Лада» выгрузила 14 контейнеров, которые доставила в ЮАР по заказу индийской компании. На борту оставались еще 20. Конечным пунктом сухогруза значился крупнейший город-порт Нигерии Лагос.

Газета Le Figaro со ссылкой на AFP добавила, что в полиции ЮАР подтвердили задержание российского судна в порту Нгкура, который находится в 20 км от Порт-Элизабет, опровергнув историю об оружии массового поражения. Причину задержания в полиции не назвали.

Теги: сухогруз , ЮАР , взрывчатка
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