Паньшин временно сменил Бабича во главе полпредства в Приволжском округе

Исполняющим обязанности полномочного председателя в Приволжском федеральном округе назначен Игорь Паньшин, ранее занимавший должность заместителя полпреда. Соответствующий документ размещен на сайте полпреда.

Ранее должность полпреда занимал Михаил Бабич, которого президент назначил российским послом в Белоруссии. Кроме того, он получит статус спецпредставителя президента. Источник РБК, близкий к МИДу, отмечал, что данный статус даст послу дополнительные рычаги влияния: ​он сможет по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, а также собирать совещания с участием чиновников правительства.

Паньшин был назначен заместителем полпреда в марте 2017 года. До этого он возглавлял Приволжский региональный центр МЧС. Является обладателем ордена Мужества и медали ордена «За заслуги перед отечеством» I и II степени.