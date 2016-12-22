Обвиняемая в разглашении секретного доклада АНБ США признала вину

Обвиняемая в разглашении секретного доклада Агентства национальной безопасности (АНБ) США экс-сотрудница выполняющей контракты для Пентагона компании Pluribus International 26-летняя Риалити Ли Виннер признала свою вину. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что, признав свою вину на суде 26 июня в штате Джорджия, Виннер пошла на сделку со следствием. Девушке грозило до десяти лет тюрьмы, но после признания прокурор заявил, что не будет настаивать на более серьезном наказании, чем пять лет и три месяца лишения свободы и еще три года нахождения под особым надзором после освобождения.

Об утечке стало известно летом 2017 года, после того как американский журналист обратился в АНБ и попросил прокомментировать документ, предоставив ведомству его копию. После этого Виннер была арестована. На допросе она сообщила, что распечатала секретный доклад, вынесла его из офиса и передала журналистам издания The Intercept. В докладе утверждалось, что российские спецслужбы, в частности Главное разведывательное управление (ГРУ), проводили кибератаки на поставщиков программного обеспечения избирательных участков на выборах президента США и разослали более 120 фальшивых электронных писем с вирусами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данные о вмешательстве ГРУ во внутренние дела Штатов. По его словам, в Кремле не знакомы с секретным документом АНБ. «Каких-либо, скажем так, аргументов в пользу достоверности этой информации мы не слышали, и, соответственно, мы решительно опровергаем возможность, что такое могло бы быть», — указал Песков.

По информации ФБР, Виннер на допросе признала, что переданные СМИ данные могли навредить американским интересам и использоваться другими странами. При этом Виннер была одной из шести сотрудников фирмы, которые распечатали доклад.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж выступил в защиту Виннер, написав в своем Twitter, что девушку обвиняют «в мужественной попытке помочь нам узнать больше». Позднее организация пообещала награду в $10 тыс. за данные о журналисте The Intercept, который выдал АНБ копию секретного доклада и номер отчета, по которому спецслужбы смогли найти Виннер.