Помощник Трампа заявил о сокращении выплат США в ООН

Вашингтон сократит финансирование ООН и его внутренних институтов, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в интервью Associated Press.

По его словам, сейчас США оплачивают 22% бюджета Совета по правам человека (СПЧ ООН) и управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Следующие платежи Вашингтона будут урезаны на сумму, которая сейчас идет на оплату работы этих институтов.

«Мы рассчитываем, что это окажет воздействие на Совет по правам человека», -сказал Болтон. Помощник Трампа не уточнил, о какой сумме идет речь.

США вышли из СПЧ ООН в июне. Постпред страны при организации Никки Хейли объяснила это решение тем, что Совет лицемерно вел себя по отношению к Израилю, защищал нарушителей прав человека и был «клоакой политической предвзятости». Это произошло после того как Генассамблея ООН осудила Израиль за применение «чрезмерной, несоразмерной и неизбирательной» силы против палестинцев.

После ухода США из Совета, Россия выдвинула свою кандидатуру на освободившееся место. Ранее Москва уже была представлена в СПЧ ООН, в 2016 году ее исключения потребовали правозащитные организации, поводом стало вето, наложенное Россией на проект резолюции о прекращении огня в сирийском городе Алеппо. В ходе голосования, которое прошло в октябре 2016-го Россию не переизбрали на второй срок.