Небензя предупредил об укреплении «Аль-Каиды» из-за ослабления ИГ

Террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в России) смогла усилить свои позиции на севере Африке после снижения активности запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ), заявил постпред России в ООН Василий Небензя на брифинге Совбеза организации.

«Определенное снижение активности ИГИЛ позволило вновь поднять голову «Аль-Каиде», финансирование которой составляет от 20 до 40 млн. долларов в месяц», — сказал он. По словам постпреда России, террористы из этой группировки налаживают связи со своими филиалами на севере Африки, пытаются захватить криминальный бизнес в регионе и начали инвестировать в агропромышленные холдинги африканских государств.

Он также предупредил, что «по мере разгрома» ИГ, «Аль-Каида» сможет стать главным противником мирного урегулирования ситуации в Сирии. Постпред подчеркнул, что решить проблему как с ИГ, так и с «Аль-Каидой» можно исключительно «на подлинно коллективной основе».

Россия заинтересована предложением создать сеть антиттеррористических координаторов, добавил Небензя. По его словам, только с помощью взаимодействия между профильными ведомствами стран-членов организации, под эгидой ООН сможет появиться единая антитеррористическая коалиция.

Постпред также выступил с критикой доклада Генсекретаря ООН об угрозе международному миру и безопасности со стороны ИГ. «В нынешнем докладе ситуация преподносится так, будто боевики ИГИЛ довольствуются лишь тем, что попадется под руку, — грабят склады на удерживаемых территориях и изготавливают самодельные взрывные устройства», — сказал он.

Небензя добавил, что террористы получают оружие «извне», в том числе при поддержке полулегальных структур и спецслужб отдельных стран. О ведомствам из каких государств идет речь, постпред не уточнил.