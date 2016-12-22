Власти Габона завершили поиски пропавшего танкера с россиянами на борту

Власти Республики Габон завершили операцию в своих территориальных водах по поиску пропавшего танкера, попросив о помощи соседние страны. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь посольства России в Габоне Антон Спиридонов.

«На танкере были двое россиян, точное количество экипажа еще уточняем. Мы на связи с родственниками пропавших и местными властями», — сообщил пресс-секретарь.

По данным посольства, к поискам в своих территориальных водах подключились Экваториальная Гвинея, Ангола, Камерун, а также Сан-Томе и Принсипи. «Поиски были прекращены еще в понедельник, 20 августа. По их результатам спасатели не нашли ни следов техногенной катастрофы, ни сам корабль», — добавил дипломат.

По данным дипломатического учреждения, танкер под панамским флагом греческой компании Lotus Shipping пропал с радаров в ночь с 13 на 14 августа. Ранее МИД Грузии сообщил, что на танкере находились 17 граждан этой страны. В министерстве указывали, что обстоятельства пропажи судна также устанавливают военно-морские силы Габона и британский Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства.