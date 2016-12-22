Верховный суд разрешил раскрыть тайну удочерения для постановки диагноза

Верховный суд одобрил жалобу жительницы Златоуста на решение районного суда города, отказавшего ей в допуске к информации о биологических родителях, которая нужна женщине для постановки диагноза, сообщает РАПСИ со ссылкой на корреспондента.

«Отменить решение Златоустинского городского суда и апелляционное определение Челябинского областного суда, направить материалы дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — заявил судья во время оглашения решения.

​Ранее «Коммерсантъ» рассказал, что жительница Златоуста Ольга Ледешкова обратилась в загс города, чтобы получить информацию о своих биологических родителях. По ее словам, эти данные необходимы для того, чтобы точно установить диагноз генетического заболевания, которым она страдает.

«Без сведений о моих биологических родителях я не могу получить лечение», — сказала она. Адвокат женщины Максим Оленичев подчеркнул, что ее приемные родители согласились нарушить тайну усыновления и обратились в загс, чтобы получить информацию, но им отказали.

Женщина попробовала обжаловать решение загса в городском суде Злаутоуста и Челябинском областном суде, но обе инстанции признали отказ законным, сославшись на закон о защите персональных данных.