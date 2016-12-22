Порошенко сообщил о потерях в бою с «российскими войсками» под Луганском

Через день после договоренности о «школьном» перемирии в Донбассе силы ЛНР и ВСУ вновь стали участниками боестолкновения. Киев признал потерю четырех военнослужащих в результате боя у села Желобок

Село Желобок (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил информацию о потерях украинской армии в бою в районе села Желобок под Луганском. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Говоря о бое в районе Желобка, Порошенко заявил, что в нем приняли участие «российские войска». «В 6 часов утра российские войска силами более усиленной роты на полосе наступления более 1 км с мощной артиллерийской подготовкой, с применением крупнокалиберной артиллерии, минометов, осуществили атаки на позиции ВСУ в районе Желобка», — рассказал Порошенко. В то же время украинский президент подчеркнул, что военным удалось остановить атаку и восстановить линию разграничения. «Ситуация, стабильность восстановлены, украинская земля защищена, и народ Украины может твердо положиться на Вооруженные силы Украины», — сказал он.

Ранее о крупных единовременных потерях украинской армии под Луганском рассказал официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк. «Командованием бригады для отпора нападения применены резервы и нанесен огневой удар, в результате чего атака противника была отбита», — заявил он. В то же время он признал, что «в результате пятичасового боя погибли четыре украинских военнослужащих, еще семеро защитников Украины получили ранения различной степени». Потери со стороны сил самопровозглашенной республики, по его словам, уточняются.

Еще один украинский солдат, сообщил Гуцуляк, был убит 23 августа в результате обстрелов на донецком направлении.

В то же время представители самопровозглашенной Луганской народной республики описывают бой под селом Желобок как попытку прорыва сил ВСУ. «Противник предпринял попытку захвата новых позиций в районе населенного пункта Желобок. В 07:50 военнослужащие 53-й бригады силами до мотопехотного отделения выдвинулись в нашем направлении. Мы вынуждены были открыть адекватный ответный огонь, в результате чего огневые точки противника подавлены», — описал бой представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает «Луганскинформцентр».

Накануне, 22 августа, контактная группа по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины пришла к соглашению о начале нового, «школьного» перемирия в зоне конфликта. Начало режима прекращения огня приурочено к началу учебного года и должно начать действовать с полуночи 29 августа. «Дети Донбасса по обе стороны линии соприкосновения должны иметь возможность пойти в школу в спокойствии и мире», — заявил в этой связи глава делегации Донецкой народной республики, председатель народного совета ДНР Денис Пушилин.