Поработавший в России топ-менеджер Ford стал представителем США по КНДР

Государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил о назначении на должность представителя Соединенных Штатов по Северной Корее Стива Бигена, который является вице-президентом автомобильного концерна Ford Motors Co. по международным делам, сообщает Reuters.
По словам Помпео, Биген отправится в КНДР на следующей неделе. Госсекретарь отметил, что Стив Биген, находясь в этой должности, должен будет приложить все усилия для достижения цели президента США Дональда Трампа в полной денуклеаризации Корейского полуострова.
В сообщении на сайте Ford Motors говорится, что Биген будет находиться в должности вице-президента компании до 31 августа.
Стив Биген до прихода в Ford на протяжении долгих лет занимал различные политические посты. В частности, он работал в администрации экс-президента США Джорджа Буша-младшего. Занимал должность почетного советника по национальной безопасности, его руководителем была экс-госсекретарь Кондолиза Райс
До прихода в Белый дом Биген 14 лет работал советником по внешней политике в обеих палатах американского конгресса, дослужившись до поста главы штаба комитета по иностранным делам сената США.
С 1992 по 1994 год Биген работал в России директором представительства Международного республиканского института при Национальном фонде демократии.