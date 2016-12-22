Шведский суд приговорил российского капитана к четырем месяцам тюрьмы

Суд города Мальмё на юге Швеции приговорил капитана российского балкера (судно для перевозки сыпучих грузов. — РБК) BBC Lagos, посадившего его на мель, к четырем месяцам тюрьмы. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на прокурора Фредрика Йёнссона.



«Суд приговорил капитана к четырем месяцам лишения свободы за управление судном в состоянии алкогольного опьянения с отягчающими обстоятельствами. Я настаивал на шести месяцах», — приводит агентство его слова.

Прокуратура Мальмё 17 августа​ предъявила обвинение капитану в управлении морским судном в состоянии тяжелого алкогольного опьянения и нарушении правил безопасности в судоходстве. Концентрация алкоголя в крови россиянина составляла 2,76 промилле, а допустимое значение составляет 0,2 промилле.

Балкер BBC Lagos сел на мель у южных берегов Швеции в ночь на 4 августа. Судно зарегистрировано в Антигуа и Барбуда, оно направлялось с грузом в испанский город Лас-Пальмас. На борту помимо капитана находились десять моряков.

Береговая охрана Швеции пыталась связаться с судном, но капитан проигнорировал сигналы. Утром сидящее на грунте судно осмотрели дайверы, повреждений корпуса или разлива нефти обнаружено не было.