Швеция предъявила обвинение посадившему судно на мель капитану из России

Прокуратура шведского города Мальмё предъявила обвинение российскому капитану: находясь в состоянии алкогольного опьянения, он посадил свое судно на мель у южных берегов Швеции. Об этом РБК сообщили в генконсульстве России в шведском Гётеборге.

«Российского капитана обвинили в управлении морским судном в состоянии тяжелого алкогольного опьянения и нарушении правил безопасности в судоходстве», — сказали в дипломатическом учреждении, добавив, что находятся в постоянном контакте с россиянином.

Адвокат обвиняемого Роланд Тиден уточнил РБК, что максимальное наказание по такому делу составляет два года тюремного заключения. «В действительности мы рассчитываем на срок в шесть месяцев», — уточнил юрист.

Защитник отметил, что первое заседание по делу состоится в следующий четверг, 23 августа. Сейчас капитан находится под стражей, но имеет возможность поддерживать связь с друзьями и родственниками.

Радиостанция Sverige Radio со ссылкой на прокуратуру уточняет, что концентрация алкоголя в крови россиянина составляла 2,76 промилле, а допустимое значение составляет 0,2 промилле. РБК направил запрос в прокуратуру Мальмё.

Балкер (специальное судно для перевозки насыпных грузов. — РБК) BBC Lagos, которым управлял российский капитан, в ночь на 4 августа сел на мель около порта Хельсингборг (провинция Сконе) в проливе Эресунн. Судно, зарегистрированное в Антигуа и Барбуда, направлялось с грузом в испанский город Лас-Пальмас. Во время осмотра сидящего на грунте BBC Lagos дайверы не обнаружили серьезных повреждений корпуса и разлива топлива.