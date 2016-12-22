СК попросил заочно арестовать предполагаемого заказчика теракта в метро

Следственный комитет России попросил заочно арестовать уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова, который является предполагаемым заказчиком теракта в метро Санкт-Петербурга, произошедшего весной 2017 года. Это следует из данных в картотеке дел Басманного суда Москвы.

Согласно представленной информации, Мухтарову было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 205.1 УК РФ (вербовка, склонение к террористической деятельности).

Кроме того, аналогичное ходатайство направлено в отношении Мухтарова Б.М. Ему предъявлены обвинения сразу по ряду статей — ст. 223.1, ч. 3; ст. 205, ч. 3, п. б; ст. 205.1, ч. 1; ст. 222.1, ч. 3; ст. 223.1, ч. 3; ст. 205, ч. 3, п. б; ст. 205.4, ч. 1; ст. 223.1, ч. 3; ст. 222.1, ч. 3 УК РФ.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следствие просит заочно арестовать Сироджиддина Мухтарова и его родственника, которые обвиняются по ряду статей о терроризме. Дополнительных сведений источник не предоставил.

Взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля прошлого года. Жертвами теракта стали 16 человек, более 100 пострадали. Следствие назвало исполнителем взрыва выходца из Киргизии, гражданина России Акбаржона Джалилова. Во время расследования были арестованы еще более десяти человек. Всем арестованным помимо подготовки теракта вменяют участие в террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России).

В апреле 2017 года «Газета.Ru», ссылаясь на Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, сообщила, что предполагаемым заказчиком теракта является Абу Салах аль-Узбеки, настоящее имя которого — Сирожиддин Мухтаров.