СКР завершил расследование по делу о теракте в петербургском метро

Следственный комитет завершил предварительное следствие по уголовному делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, который произошел в апреле 2017 года. Об этом сообщается на сайте СКР.
Обвиняемые — 11 участников террористического сообщества. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в организации террористического сообщества и участии в нем, осуществлении теракта, содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении оружия, незаконном обороте оружия и взрывных устройств.
По данным следствия, террористическое сообщество было создано в Сирии уроженцем Киргизии Сирожидином Мухтаровым для проведения терактов, в том числе против России и ее граждан. Для этого были изготовлены три взрывных устройства.
Террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства. Одно он намеревался дистанционно взорвать на платформе станции «Площадь Восстания», однако механизм не сработал. Устройство было обезврежено правоохранительными органами.
Второе устройство Джалилов привел в действие в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1». В результате погибли 15 человек, пострадали еще 67.
Элементы третьего устройства террорист передал знакомому Мухаммадюсуфу Эрматову, который вместе с другими членами сообщества завершил сборку. Однако применить его они не успели, поскольку были задержаны. Взрывное устройство было изъято и обезврежено.
Материалы уголовного дела передадут его участникам для ознакомления.