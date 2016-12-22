СКР завершил расследование по делу о теракте в петербургском метро

Следственный комитет завершил предварительное следствие по уголовному делу ​о теракте в метро Санкт-Петербурга, который произошел в апреле 2017 года. Об этом сообщается на сайте СКР.

Обвиняемые — 11 участников террористического сообщества. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в организации террористического сообщества и участии в нем, осуществлении теракта, содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении оружия, незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

По данным следствия, террористическое сообщество было создано в Сирии уроженцем Киргизии Сирожидином Мухтаровым для проведения терактов, в том числе ​против России и ее граждан. Для этого были изготовлены три взрывных устройства.

Террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства. Одно он намеревался дистанционно взорвать на платформе станции «Площадь Восстания», однако механизм не сработал. Устройство было обезврежено правоохранительными органами.

Второе устройство Джалилов привел в действие в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1». В результате погибли 15 человек, пострадали еще 67.

Элементы третьего устройства террорист передал знакомому Мухаммадюсуфу Эрматову, который вместе с другими членами сообщества завершил сборку. Однако применить его они не успели, поскольку были задержаны. Взрывное устройство было изъято и обезврежено.

Материалы уголовного дела передадут его участникам для ознакомления.