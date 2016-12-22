Песков ответил на сообщения о скором смягчении пенсионной реформы Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему «пока нечего сказать» о возможном смягчении Путиным параметров пенсионной реформы, добавив, что решение остается на усмотрение президента. Об этом Песков заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Если президент посчитает это необходимым, он это [заявление] сделает, но пока мне нечего сказать», — отметил Песков.

Ранее о том, что Путин в конце августа может объявить о смягчении пенсионной реформы, сообщали источники телеканала RTVi, близкие к администрации президента и «Единой России». По их словам, глава государства может высказать свою позицию по пенсионной реформе во время одной из поездок в регионы, это должно произойти до 1 сентября.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал проведение пенсионной реформы, позднее соответствующий документ был внесен на рассмотрение в Госдуму. Согласно законопроекту, к 2034 году предлагается повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин — с 55 до 63 лет. Первый этап реформы планируется начать уже в 2019 году. В Минфине заявили, что повышение пенсионного возраста необходимо ввиду «негативных демографических трендов», включая сокращение количества работающих россиян и роста числа пенсионеров.