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Число пострадавших при столкновении поездов в Перу возросло до 23 человек
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Число пострадавших при столкновении поездов в Перу возросло до 23 человек
Общество, 02:31
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Число пострадавших при столкновении поездов в Перу возросло до 23 человек

В Перу в результате столкновения двух туристических поездов в окрестностях Мачу-Пикчу пострадали 23 человека. Об этом сообщила газета La Republicа со ссылкой на региональный департамент внешней торговли и туризма города Куско.

В свою очередь, в местной полиции, сообщили о 13 пострадавших, передает Reuters. Ранее сообщалось о трех погибших. В полиции отметили, что большинство раненых — иностранные туристы.

В правоохранительных органах сообщили, что столкнулись поезд PeruRail S.A, который принадлежит компания Belmond и Ferrocarril Transandino, и IncaRail, которая занимается доставкой туристов на Мачу-Пикчу. Как сообщили в IncaRail, среди ее пассажиров ранения получила женщина из Чили, а другие — продолжат своей путешествие.

В посольстве России в Перу рассказали, что россиян среди пострадавших при столкновении поездов нет, передает ТАСС. «Мы в посольстве отслеживаем эту ситуацию», — сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Два туристических поезда столкнулись около Мачу-Пикчу во вторник, 31 июля. Оба состава ехали туда из города Куско. Причины инцидента выясняются.

Теги: Перу , Поезд , столкновение
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