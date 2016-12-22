В аэропорту Симферополя задержали рейсы из-за мероприятий по безопасности

В аэропорту Симферополя вечером 22 августа задержали несколько рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта. В частности, Boeing 747 авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Симферополь, изменил курс в воздухе и внепланово сел в Ростове-на-Дону. Об этом РБК сообщил официальный представитель компании.

По данным представителя авиакомпании, аэропорт Симферополя в связи с внеплановыми мероприятиями по обеспечению безопасности задерживал рейсы на вылет и прилет. По информации газеты «Фонтанка.ру», данные мероприятия проводились из-за анонимного звонка о минировании аэропорта Симферополя.

«Рейс FV5619 из Санкт-Петербурга был вынужден сесть на запасной аэродром в Ростове-на-Дону. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме. Лайнер вылетел из Ростова-на-Дону и приземлился в Симферополе после 23:00 мск», — сказали в «России».

В симферопольском аэропорту отметили, что рейсы были задержаны ​в период с 19:30 до 20:30. «Не смогли вовремя вылететь рейсы в Москву и Тюмень. На прилет были задержаны рейсы из Санкт-Петербурга и Уфы. Максимальное время задержек составило не более 60 мин.», — сообщили в пресс-службе аэропорта.