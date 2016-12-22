В Верховной раде сообщили о «землетрясении в Кремле» из-за парада

Народный депутат Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Олег Барна заявил, что от военного парада, который пройдет в День независимости 24 августа в Киеве, будет «землетрясение в Москве». Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne. Соответствующее видео опубликовано на странице YouTube канала.



По его словам, украинской стороне «есть чем похвастаться». Он отметил, что парадом измеряется патриотизм граждан, которые хотят увидеть боеспособность армии. «Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», — сказал Барна.



Депутат также отметил, что украинский танк Т-64 лучше по характеристикам российского танка на универсальной боевой платформе «Армата». Он добавил, что украинская боевая машина самая надежная. Комментируя ситуацию, когда направляющийся на репетицию парад танк заглох, Брана сказал, что это «технический момент», и ошибок не делает тот, кто ничего не предпринимает.



О том, что направляющийся на репетицию парада в Киеве танк остановился, сообщалось в среду, 22 августа. По данным «112 Украина», из боевой машины пошел дым. Самостоятельно танк уехать не смог, и его эвакуировали. В субботу, 18 августа, во время репетиции парад в бизнес-центр врезалась зенитно-ракетная установка «Бук». Она нанесла незначительные повреждения.



В параде будут принимать участи 4 тыс. военнослужащих. По словам украинского министра обороны Степана Полторака, в рамках мероприятия будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техника.