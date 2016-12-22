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Под Оренбургом начались учения с использованием «Искандер-М»
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Под Оренбургом начались учения с использованием «Искандер-М»
Политика, 09:26
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Под Оренбургом начались учения с использованием «Искандер-М»

Ракетная бригада, на вооружении которой стоят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», была поднята по тревоге на Тоцком полигоне под Оренбургом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Военнослужащие отработают комплекс задач с многократной сменой стартовых позиций. Расчетам комплексов «Искандер-М» предстоит совершить погрузку боеприпасов, выполнить учебные стрельбы по целям условного противника», — указали в пресс-службе.

Накануне генеральный конструктор «Конструкторского бюро машиностроения» Валерий Кашин сообщал, что в России стартовала программа модернизации комплексов «Искандер».

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Комплексы системы «Искандер» используются для поражения противоракетной и противовоздушной обороны противника. При этом «Искандер-М» используется для борьбы с малоразмерными целями, такими как самолеты и вертолеты на аэродромах. Ракеты «Искандер-М» могут обходить средства ПВО противника.

Теги: Оренбург , «Искандер-М» , Минобороны
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