Пять военных самолетов во время учений сели на автотрассу под Хабаровском

Боевые самолеты ВКС России в рамках учений в Восточном военном округе совершили посадку на автотрассу в Хабаровском крае, где развернули полевой аэродром. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что на полевом аэродроме разместили склады с боеприпасами, горючим и смазочными материалами, а также необходимую аэродромную инфраструктуру.
«Участок дороги длиной более 2,5 км используется в качестве взлетно-посадочный полосы. С целью практической отработки на полевой аэродром осуществлены посадка и взлет четырех самолетов Су-25СМ, транспортного самолета Ан-26 под прикрытием вертолетов армейской авиации», — указали в Минобороны.
На прошлой неделе, 16 августа, в рамках учений самолеты также сели на автотрассу в Хабаровском крае. Как отмечал «Хабаровскуправтодор», движение по трассе Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре было перекрыто в определенные часы 16, 17, 20, 21 и 23 августа.