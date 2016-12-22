Посадка боевых самолетов на дорогу под Хабаровском попала на видео
Общество, 21:41
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Посадка боевых самолетов на дорогу под Хабаровском попала на видео
В Хабаровске засняли на видео посадку боевых самолетов на одну из местных трасс в рамках учений «Восток-2018».
На опубликованной в YouTube записи видно, как военные самолеты пролетают над автомобилями и приземляются.
Как сообщает «Хабаровскуправтодор», в связи с проведением специальных мероприятий движение по дороге Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре перекрыто в определенные часы 16, 17, 20, 21 и 23 августа.
В июле в Ногинске тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 во время демонстрационного полета сбросил «тонны воды» на сотрудников дорожно-патрульной службы. В МЧС объяснили, что самолет тушил «условный пожар», а сотрудники ГИБДД попали в «полосу тушения пожара».