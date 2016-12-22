На заводе в Японии взорвался грузовик с порохом
Общество, 08:34
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На заводе в Японии взорвался грузовик с порохом
Грузовик с порохом взорвался в карьере по добыче щебня в японском городе Сакурагава в префектуре Ибараки. Об этом сообщает телеканал NHK.
Взрыв выбил стекла в домах, расположенных вблизи завода, данных о пострадавших пока нет. По данным телеканала, с водителем грузовика не удается установить связь, полиция и пожарные занимаются его поиском.
В декабре 2017 года на химическом заводе в японском городе Фудзи в префектуре Сидзуока произошел взрыв. Пострадали десять работников предприятия Arakawa Chemical Industries, занимающихся изготовлением компонентов лакокрасочных веществ и бумаги. Местные жители были экстренно эвакуированы.