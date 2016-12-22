В центре Киева заглох и задымился направлявшийся на репетицию парада танк

В центре Киева заглох танк, который ехал на репетицию парада ко Дню независимости Украины, сообщает телеканал «112 Украина».
Танк остановился посреди дороги, на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола, где простоял примерно два часа. Из боевой машины шел дым, уточняет телеканал. Уехать с места происшествия танк не смог, заглохшую военную технику пришлось эвакуировать.
Ранее, 18 августа, в Киеве возвращавшаяся с репетиции парада ко Дню независимости зенитно-ракетная установка «Бук» врезалась в здание бизнес-центра. В результате фасад здания получил небольшие повреждения, а ЗРК пришлось отбуксировать с места происшествия.
В военном параде, который состоится 24 августа, будут участвовать более 4 тыс. военнослужащих. Министр обороны Украины Степан Полторак анонсировал демонстрацию новых образцов вооружения и техники во время этого мероприятия. Первая репетиция парада прошла 17 августа.