«Союзмультфильм» выплатит доход от произведений Успенского наследникам

Киностудия «Союзмультфильм» будет выплачивать средства от использования произведений и героев писателя Эдуарда Успенского его наследникам. Об этом сообщили в пресс-службе студии, передает «РИА Новости».

«Как мы полагаем, этот вопрос будет разрешен после вступления наследников в наследство», — сказал собеседник агентства.



Как отмечается в сообщении, незадолго до своей смерти 14 августа Успенский заключил контракт с «Союзмультфильмом» на использование его сценариев для мультипликационного фильма о Простоквашино. Речь идет о десяти историях, которые ранее не были экранизированы. Кроме того, сделка между студией и писателем дает право «Союзмультфильму» использовать товарные знаки с изображением героев.

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В киностудии пояснили, что, по закону, Успенский, как автор произведений, из так называемой «Золотой Коллекции», получает доход от использования в размере 4% от дохода «Союзмультфильма. Также студия должна была выплатить ему деньги от нового договора.

Эдуард Успенский скончался в возрасте 80 лет 14 августа в Москве. Он является автором таких книг как, как «Каникулы в Простоквашино», «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот». Кроме того, он писал сценарии к мультфильмам по мотивам своих произведениях, в которых были задействованы персонажи его книг. Также среди его сценарных работ мультипликационные фильмы «Антошка», серия «Баба-яга против!», «Пластилиновая ворона», «Про Сидорова Вову», полнометражный мультфильм «Подводные береты» и другие. Успенский похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.