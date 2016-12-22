Писателя Эдурада Успенского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил РБК адвокат писателя Константин Леонтьев.



«Эдуарда Николаевича похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища, церемония завершилась где-то после трех дня», — сказал он.

Церемония прощания с Успенским прошла в Москве, в Центральном доме литераторов. С ним пришли проститься в том числе ведущий Леонид Якубович, режиссер Марк Розовский, директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев и поэт Юрий Энтин. Отпевание писателя состоялась в храме на Рябиновой улице на западе столицы. Успенского похоронили после ритуального богослужения.​





Эдуард Успенский умер в возраст 80 лет в частном доме в Москве во вторник, 14 августа. По данным «Пятого канала», у писателя было онкологическое заболевание. За неделю до смерти он находился в тяжелом состояние и обращался к врачам.



Успенский написал такие произведения, как «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Каникулы в Простоквашино». Кроме того, он писал сценарии к мультипликационным фильмам, которые были основаны на его книгах.