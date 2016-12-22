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Писателя Эдурада Успенского похоронили на Троекуровском кладбище
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Писателя Эдурада Успенского похоронили на Троекуровском кладбище
Общество, 17:34
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Писателя Эдурада Успенского похоронили на Троекуровском кладбище

Писателя Эдурада Успенского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил РБК адвокат писателя Константин Леонтьев.

«Эдуарда Николаевича похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища, церемония завершилась где-то после трех дня», — сказал он.

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Церемония прощания с Успенским прошла в Москве, в Центральном доме литераторов. С ним пришли проститься в том числе ведущий Леонид Якубович, режиссер Марк Розовский, директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев и поэт Юрий Энтин. Отпевание писателя состоялась в храме на Рябиновой улице на западе столицы. Успенского похоронили после ритуального богослужения.​


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Эдуард Успенский умер в возраст 80 лет в частном доме в Москве во вторник, 14 августа. По данным «Пятого канала», у писателя было онкологическое заболевание. За неделю до смерти он находился в тяжелом состояние и обращался к врачам.

Успенский написал такие произведения, как «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Каникулы в Простоквашино». Кроме того, он писал сценарии к мультипликационным фильмам, которые были основаны на его книгах.

Теги: похороны , писатель , Троекуровское кладбище
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