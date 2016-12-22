Лев Лещенко стал четвертым наставником шоу «Голос.60+»

Четвертым наставником шоу «Голос.60+» станет певец Лев Лещенко, сообщил РБК источник в съемочной группе шоу и подтвердил источник на «Первом канале».

«Лев Лещенко — один из артистов того поколения, которое будет принимать участие в «Голосе 60+». Поэтому его участие в жюри логично», — рассказал собеседник РБК.

Съемки шоу начались в Москве 14 августа. Всего будет отснято четыре выпуска: два слепых прослушивания, полуфинал и финал.

Ранее стало известно, что наставниками в новом шоу станут Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе.

«Голос.60+» — вокальное шоу по поиску музыкальных талантов, в котором примут участие люди старше 60 лет. Премьера запланирована на сентябрь.

