На Эльбрусе заблудились 12 туристов из Москвы

Группа туристов из Москвы заблудилась на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным спасателей, 12 туристов находятся на высоте 4,2 тыс. м, они заблудились из-за плохих погодных условий. В МЧС отметили, что никто из них не пострадал. На место происшествия выехали десять сотрудников ведомства и две единицы техники.

Дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС рассказал «Интерфаксу», что два человека попали в трещину на леднике на высоте 4,2 тыс. м. По его словам, одним из них был турист, который приехал в КБР из Москвы в группе из 12 человек, а второй — это водитель снегохода. Спасатели обнаружили место падения, идут работы по спасению людей.​

В июне на Эльбрусе заблудились туристы из Германии, им помогли спуститься сотрудники МЧС. В конце июля во время подъема на гору пострадала туристка, которой удалось подняться на высоту 4,8 км, женщину госпитализировали в больницу города Тырнауз.

Эльбрус — самая высокая гора в Европе, ее высота 5642 м.