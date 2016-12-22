В субботу закроют пять станций Солнцевской линии московского метро

Участок Солнцевской линии московского метрополитена между станциями «Раменки» и «Шелепиха» будет закрыт в субботу, 25 августа, сообщается на сайте метро.

Так, закроют станции «Раменки», «Ломоносовский проспект», «Минская», «Парк Победы» и «Шелепиха». При этом с «Парка Победы» можно будет уехать по Арбатско-Покровской линии, а со станции «Шелепиха» перейти на Большую кольцевую линию или МЦК.

В метрополитене объяснили, что станции закрывают на день, чтобы провести работы, которые нужны для открытия семи новых станции Солнцевской линии. «Проведение работ специально запланировано на выходной, потому что в этот день станциями пользуются гораздо меньше пассажиров, чем в будни», — отмечается в сообщении.

Там подчеркнули, что пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами «КМ», которые будут ходить между временно закрытыми станциями. К работе в обычном режиме метрополитен вернется с 5:30 мск 26 августа.