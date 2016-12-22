В Киеве выразили опасения из-за возможного непризнания выборов регионами

Часть регионов Украины может не признать результаты выборов президента и парламента, заявил замминистра страны по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала «112.ua».

«Я могу спрогнозировать наихудший, с моей точки зрения, сценарий. Когда на следующий день после оглашения победителя один, два, три областных совета — неважно в каком регионе — выскажут свою точку зрения, мол, мы не считаем его победителем», — сказал Тука.

По его словам, из-за этого могут начаться «негативные действия», которые поддержат «друзья за поребриком». Тука отметил, что Службе безопасности Украины стоит уже сейчас заняться этим вопросом.

В начале августа сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, отдать свои голоса ей готовы 17,7% опрошенных. При этом действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку только у 8,3% опрошенных. Помимо Тимошенко его обошли экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко (10,7%), глава партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко (8,9%) и лидер Радикальной партии Олег Ляшко (8,5%).

Выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года. Осенью того же года пройдут парламентские выборы.