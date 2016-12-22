Журналистка упала в обморок во время интервью с Мантуровым

Журналистка телеканала «Россия 24» Дарья Козлова упала в обморок в прямом эфире, в ходе интервью с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Трансляция велась на сайте телеканала.

Видео: «Россия 24»

На форуме «Армия-2018» она спросила у министра о том, к каким результатам приведет вхождение Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в «Ростех». Во время ответа Мантурова журналистка потеряла равновесие, министр и стоявшая рядом женщина успели ее подхватить.

Позже в пресс-службе телеканала уточнили ТАСС, что Козлова чувствует себя нормально, главный редактор «России 24» Евгений Бекасов сказал агентству, что журналистка «пишет сюжет».