Военный Ми-8 загорелся после жесткой посадки в Челябинской области
Общество, 13:48
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Военный Ми-8 загорелся после жесткой посадки в Челябинской области
Экипаж смог самостоятельно покинуть приземлившийся вертолет. Причиной жесткой посадки, по предварительным данным, стала техническая неисправность
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме Упрун в Челябинской области, после чего загорелся, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Экипаж — три человека — не пострадал, сообщили в ведомстве. Они самостоятельно покинули вертолет.
В военном ведомстве пояснили, что пожарные успели потушить возгорание на борту. Причиной инцидента, по предварительным данным, могла стать техническая неисправность.
В настоящее время на месте происшествия работает присланная командованием Центрального военного округа комиссия.