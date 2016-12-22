В Красноярском крае в результате крушения самолета погиб пилот

В Красноярском крае разбился легкомоторный самолет А-22, пилот погиб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

«Мы получили сообщение о том, что вблизи села Вознесенка в Красноярском крае потерпел крушение легкомоторный самолет А-22, на борту которого находился пилот. По предварительной информации, в результате происшествия [пилот] погиб. По данному факту проводится доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе регионального МЧС также подтвердили РБК информацию, что легкомоторный самолет разбился, не сообщив других подробностей.

Представитель экстренных служб региона рассказал «РИА Новости», что самолет потерпел крушение в 2,5 км к северо-западу от Вознесенка. Он отметил, что после падения возник пожар. По предварительным данным, самолет принадлежит компании «Аэропром». Как сообщили ТАСС в экстренных службах, возгорание ликвидировано. При этом на земле разрушений нет.