В Vela Marine прокомментировали введение США санкций против компании

Директор компании Vela Marine прокомментировал в беседе с РБК введение Минфином США санкций в отношении компании.

«Мы попали под санкции, поскольку занимались поставкой технического оборудования для водолазных работ. А все водолазные работы связаны с добычей полезных ископаемых. На нас это повлияет очень серьезно», — сказал РБК собеседник, представившийся директором компании Vela Marine, отказавшись от дальнейших комментариев. В системе СПАРК директором компании указан Андрей Куклин.

21 августа Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российских физических и юридических лиц за действия в киберпространстве и нарушение резолюций по КНДР. Под санкции попали двое граждан России — Антон Нагибин и Марина Царева, связанные с компанией DiveTechnoService. Также в список попали петербургская компания Vela Marine, две компании из Владивостока Gudzon Shipping («Судоходная компания Гудзон») и Приморская морская логистическая компания.

Танкер «Патриот», грузовые суда «Бэлла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь» и полупогружной контейнеровоз «Нептун» также оказались в списке санкций. Все они указаны на сайте «Судоходной компании Гудзон».