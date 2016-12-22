Южная Корея предложила КНДР вместе выступить на Олимпиаде в Токио

Министр спорта Южной Кореи То Чонхван предложил Северной Корее отправить на летние Олимпийские игры в Токио совместную команду. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

То Чонхван и северокорейский министр спорта Ким Иль Гук вместе присутствовали на выступлении объединенной команды стран по гребле на Азиатских играх в Индонезии. «Мы говорили о том, что делать с объединенными командами перед Олимпиадой в Токио», — сказал южнокорейский министр. Он также отметил, что обменялся мнениями с северокорейским коллегой о проведении регулярных переговоров о спорте, в ходе которых можно обсудить создание новых объединенных команд.

На Олимпиаде в Пхёнчхане спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе и под единым флагом на церемониях открытия и закрытия Игр. В женском олимпийском хоккейном турнире также участвовала объединенная команда.

На Азиатских играх объединенная команда Северной и Южной Кореи выступает в гребле, гребле на каноэ и женских соревнованиях по баскетболу.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году.