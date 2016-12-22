На Камчатке задержали трех последователей «Свидетелей Иеговы»

Трех подозреваемых в организации секты «Свидетели Иеговы», признанной в России экстремистской, задержали в Камчатском крае. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации и запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Как отмечается в сообщении, речь идет о 41-летнем мужчине и его супруге, а также их 72-летней знакомой. Следствие полагает, что они организовали в городе Елизово секту «Свидетелей Иеговы», которая существовала с июля 2017 года по август 2018 года.

После того как в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартирах организаторов и последователей секты. В результате были изъяты носители информации, а также экстремистская литература и рукописные тексты.

«Свидетели Иеговы» были признаны экстремистской организацией Верховным судом в 2017 году.