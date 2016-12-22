В результате землетрясения в столице Венесуэлы накренился небоскреб

В результате землетрясения в Венесуэле 7,3 балла никто не пострадал, однако накренился заброшенный небоскреб в столице страны Каракасе, сообщает AFP.

По данным агентства, толчки были особенно ощутимыми в высотных зданиях столицы. Людей эвакуировали из зданий.

Как рассказал в своем аккаунте в Twitter министр внутренних дел Нестор Ревероль, финансовый центр наклонился на 25 градусов на последних пяти этажах. Проводится оценка ущерба от землетрясения.

По данным геологической службы США, землетрясение произошло на побережье штата Сукре, в 20 км от города Ягуарапаро. Эпицентр находился на глубине около 123 км.

Финансовый центр Конфинансас начали строить еще в 1990 году, однако прекратили спустя четыре года. Заброшенный небоскреб является одним из самых высоких зданий в Венесуэле, его высота составляет около 190 метров.