ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,23 67,05 EUR Нал. 78,91 77,60 USD Бирж. 67,65 +0,38 EUR Бирж. 78,44 +0,59 USD ЦБ. 67,62 +0,44 EUR ЦБ. 78,20 +0,85 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6675,25 +253,45 IMOEX 2299,20 +0,32% RTSI 1070,70 -0,13% Brent 73,63 +1,50% DJIA 25822,29 +0,25% Nasdaq 7859,17 +0,49%
В результате землетрясения в столице Венесуэлы накренился небоскреб
Лента новостей
Сестры Хачатурян согласились пройти проверку на «детекторе лжи» 13:03, Общество Порошенко возмутился числом «адвокатов Путина» среди украинских политиков 13:01, Политика Незолотая лихорадка: что будет с майнингом в России 13:00, Крипто СК возбудил дело после крушения самолета в Красноярском крае 12:55, Общество Siemens подала кассацию в Верховный суд по делу о турбинах в Крыму 12:50, Бизнес В Vela Marine прокомментировали введение США санкций против компании 12:42, Бизнес Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 12:39, РБК и Сбербанк Мантуров назвал «план Белоусова» нецелесообразным 12:30, Экономика Как сжигали 389 кг кокаина из российского посольства в Аргентине 12:29, Фотогалерея  Россиянина задержали в Германии по подозрению в подготовке теракта 12:22, Общество Илон Маск объяснил удаление своего Instagram 12:21, Общество Южная Корея предложила КНДР вместе выступить на Олимпиаде в Токио 12:18, Политика Грузия подала иск к России в ЕСПЧ 12:16, Политика Почему заказчики и подрядчики всегда конфликтуют на стройке 12:16, Недвижимость СМИ анонсировали переход вратаря «Реала» в «Манчестер Сити» 12:16, Спорт Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 12:15, РБК и Сбербанк Появилось видео загоревшегося двигателя самолета Ту-204 12:13, Общество Проект владельца группы ПИК у Павелецкого вокзала запустят в 2020 году 12:03, Бизнес На Сахалине госпитализировали 11-месячную девочку с ножевыми ранениями 12:02, Общество Европейский банк впервые выпустит собственную криптовалюту 11:57, Крипто Кустурица рассказал о достоинствах Крыма 11:54, Политика В Финляндии сообщили об отказе в убежище российским «Свидетелям Иеговы» 11:45, Общество Насколько российские предприятия неэффективны по расходу электроэнергии 11:44, РБК и Schneider Electric В Клину мужчина ранил ножом двоих полицейских 11:36, Общество Фальстарт догоняющих: чем опасен новый кризис развивающихся экономик 11:29, Мнение Порошенко рассказал о находящемся в Кремле «ключе от мира» на Украине 11:28, Политика
В результате землетрясения в столице Венесуэлы накренился небоскреб
Общество, 11:18
0
В результате землетрясения в столице Венесуэлы накренился небоскреб

В результате землетрясения в Венесуэле 7,3 балла никто не пострадал, однако накренился заброшенный небоскреб в столице страны Каракасе, сообщает AFP.

По данным агентства, толчки были особенно ощутимыми в высотных зданиях столицы. Людей эвакуировали из зданий.

Как рассказал в своем аккаунте в Twitter министр внутренних дел Нестор Ревероль, финансовый центр наклонился на 25 градусов на последних пяти этажах. Проводится оценка ущерба от землетрясения.

По данным геологической службы США, землетрясение произошло на побережье штата Сукре, в 20 км от города Ягуарапаро. Эпицентр находился на глубине около 123 км.

Финансовый центр Конфинансас начали строить еще в 1990 году, однако прекратили спустя четыре года. Заброшенный небоскреб является одним из самых высоких зданий в Венесуэле, его высота составляет около 190 метров.

Теги: Венесуэла , землетрясение
Главное
Мантуров назвал «план Белоусова» нецелесообразным Экономика
Материалы по теме
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Венесуэлы Общество
Около Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,2 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter