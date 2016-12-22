Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Венесуэлы
Общество, 01:09
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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Венесуэлы
В Карибском море возле берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
По ее данным, землетрясение произошло в 20 км от города Ягуарапаро. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 123 км.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сначала сообщил, что магнитуда этого землетрясения составила 7,0, однако позднее повысил ее до 7,3.
В EMSC отметили, что очаг подземных толчков залегал на глубине 112 км. По данным центра, землетрясение произошло в 160 км от города Порт-оф-Спейн (столица Тринидада и Тобаго).
К настоящему моменту сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.