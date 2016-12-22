С рейса Москва — Екатеринбург сняли пьяного дебошира

Полиция задержала пьяного дебошира, снятого с рейса Москва — Екатеринбург. Об этом РБК сообщили в екатеринбургском аэропорту Кольцово и пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии»

«8 июля экипаж рейса U6-261 сообщил диспетчерам аэропорта о пьяном пассажире на борту. По прилете рейса в Екатеринбург к воздушному судну был вызван наряд полиции и служба авиационной безопасности», — рассказали РБК в пресс-службе аэропорта Кольцово

«Факт имел место быть. По прилете в Кольцово бортпроводниками был вызван наряд полиции, пассажира задержали. Он находился в состоянии алкогольного опьянения», — подтвердили РБК в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

В конце марта пассажир устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Екатеринбург — Анталья. Будучи пьян, он устроил конфликт с пассажирами и бортпроводниками, нецензурно выражался и обещал «взорвать самолет». В начале апреля Следственный комитет начал в его отношении уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)

В конце ноября Совет Федерации одобрил пакет законов, которые позволят авиакомпаниям составлять черные списки дебоширов. Им можно будет отказывать в обслуживании, кроме тех случаев, когда самолет является единственным способом добраться до места назначения.