В Якутии из-за паводка закрыли федеральную трассу

Власти Якутии приняли решение временно ограничить движение по федеральной автомобильной дороге «Вилюй» из-за паводка, который был вызван сильными дождями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
В ведомстве уточнили, что резкое повышение уровня воды произошло в реке Малая Ботуобуя в Мирнинском районе, в результате чего был частично подтоплен понтонный мост.
«На стационарных постах организовано предупреждение и информирование водителей о временном ограничении движения для всех видов транспорта, организована переправа людей на плавсредствах сотрудниками ГИМС», — говорится в сообщении.
Также в МЧС отметили, что районная администрация выставила информационные щиты с предупреждением о временном ограничении движения.